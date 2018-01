Madridi Real tahab Adidase abiga Harry Kane'i endale meelitada

Madridi Reali jalgpalliklubi president Florentino Perez tahab Hispaania meedia teatel kangesti täiendada tiimi ründeliini. Meedias on eelkõige figureerinud selles osas kaks nime. Realiga on seostatud Milano Interi 24-aastast argentiinlast Mauro Icardit ning Tottenhami 24-aastast inglast Harry Kane'i.

Hispaania väljaanne Don Balon annab teada, et Perez on praegu oma energia suunanud Kane'i palkamisele. Väljaande teatel on Perez leidnud endale ka liitlase ning selleks on sporditarvetefrima Adidas.

Kane on parasjagu Nike'i klient, kuid Perez ja Adidas soovivad seda muuta. Adidas tarnib teatavasti ka Reali meeskonnale mängusärke. Väljaande teatel maksaks Adidas Kane'ile poole rohkem võrreldes tema praeguse Nike'i lepinguga.

Loomulikult suureneks Realis ka Kane'i iganädalane palganumber.