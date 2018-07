Madridi Real eitab: Mbappe eest pole hullumeelset hinda pakutud

UEFA Meistrite liiga võitja Madridi Reali jalgpallimeeskonna juhid eitavad kõlakaid, just nagu oleks Real pakkunud prantslaste imeründaja Kylian Mbappe eest Pariisi Saint-Germainile (PSG) hullumeelset hinda.

Rahvusvahelisest meediast on värskelt läbi jooksnud info, et Real nõustus 19aastase Mbappe eest välja käima maailmarekordilise summa - 272 miljonit eurot.

Hispaania suurklubi asjamehed lükkavad kiirelt kõlakad ümber: "Madridi Real ei ole teinud ühtegi pakkumist PSG-le, ega ka kõnealusele mängijale. On kahetsusväärne, et levitatakse infot, millel pole tõepõhja all."

Käesoleval MMil kolm väravat löönud ja Prantsusmaa koondise veerandfinaali aidanud Mbappe liitus PSG-ga eelmisel suvel. Ta osteti AS Monacost 140 miljoni euro eest.