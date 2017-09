Madonna Malawist adopteeritud poeg astus Portugali suurklubi akadeemiasse

Madonna 11-aastane poeg David Banda, kelle poplaulja adopteeris 2006. aastal Malawist, liitus Portugali jalgpalliklubiga Lissaboni Benfica.

Portugali meedia teatel ostis Madonna hiljuti Lissaboni maja, kuhu ta perega ka kolis. David on nüüd ametlikult Benfica noorteakadeemia hingekirjas.

"Madonna pole enam turist, ta elab nüüd Lissabonis," teatas Portugali ajakiri Visao, mis avaldas ka mitmeid Instagrami fotosid, mille Madonna on viimastel kuudel Portugalis teinud.

Enne maja ostmist 27 km kaugusele Lissabonist elas Madonna hotellis. Villa maksis 7,5 miljonit eurot ning seda renoveeriti kuus kuud.

Madonna adopteeris David Banda Malawist 2006. aastal. Poiss viibib Seixalis asuvas Benfica noorteakadeemias kuni kooliaasta alguseni. Ta hakkab õppima Lissaboni Prantsuse erakoolis. Kuulujutud popdiiva Portugali elust hakkasid levima mais, kui Madonna esimest korda kooli külastas.

59-aastane Madonna on Malawist adopteerinud kokku neli last. Veebruaris lisandusid laulja kuuelapselisse perre nelja-aastased kaksikutest tüdrukud Esther ja Stella Mwale, 2009. aastal Mercy James. Madonna bioloogilised lapsed on 20-aastane Lourdes Maria Ciccone Leon ja 16-aastane Rocco Ritchie.