Ühtlasi avati lennujaamas ka Ronaldo skulptuur, mis on pälvinud kõvasti kriitikat, sest see pole jalgpallitähele kuigi sarnane.

"Näha, kuidas lennujaamale pannakse minu nimi, on väga eriline. Kõik teavad, et ma olen oma kodumaa ja eriti oma kodulinna üle väga uhke," rääkis Ronaldo oma sõnavõtus.

"Minu sõbrad, ma ei ole seda au kunagi endale palunud, kuid ma pole silmakirjalik ning olen väga õnnelik ja uhke," teatas Ronaldo kriitikutele, kes on lennujaamale jalgpalluri nime andmist avalikult rünnanud.

Madridi Reali tähtmängijat saatsid pidulikul üritusel tema sõbratar Georgina Rodriguez ja ema Maria Aveiro.

32-aastane Ronaldo lõi eile oma 71. värava rahvuskoondise eest, kui Portugal kaotas Madeiras peetud sõprusmängus Rootsile 2:3.

Madeira's airport has been renamed after Cristiano Ronaldo. There is a bust of "him" on the grounds.

That is all... 🤔 pic.twitter.com/na2P99NXDI

— Squawka News (@SquawkaNews) March 29, 2017