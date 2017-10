Maailmameister: FIFA tõestas järjekordselt, et neid ei huvita naiste jalgpall

Ameeriklannast maailmameistri Megan Rapinoe arvates on maailma parima naisjalgpalluri kandidaate vaadates selge, et Rahvusvahelist Jalgpalliliitu (FIFA) naiste jalgpall ei huvita.

Rapinoe on üllatunud, et FIFA valis üheks nominendiks 18-aastase Venetsueela ründaja Deyna Castellanose, kes mängib USA tugevuselt teises liigas.

"Sellel auhinnal pole mingit väärtust, kui nimekirjas on keegi, kellest ma pole midagi kuulnud," põrutas Rapinoe, vahendab BBC Sport.

"See annab meile kõigile selge signaali, et FIFA-le ei lähe naiste jalgpall korda," lisas USA koondist 127 korda esindanud Rapinoe, kelle auhinnakapis on nii 2012. aasta olümpiakuld kui 2015. aasta MM-kuld.

Lisaks Castellanosele, kes oli U17 MMi suurim väravakütt, kandideerivad aasta jalgpalluriks ameeriklanna Carli Lloyd ja hollandlanna Lieke Martens. FIFA kuulutab aasta parimad välja täna õhtul Londonis.