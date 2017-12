Maailmameister ei taha Joe Harti inglaste väravas näha: ta teeb kohutavaid vigu

1966. aastal maailmameistriks kroonitud Inglismaa jalgpallikoondise väravat kaitsnud Gordon Banks loodab, et inglaste viimase aja esinumber Joe Hart järgmise aasta MMil väravasse ei pääse.

"Ma ei arva, et ta (Hart) mängiks hästi. Eriti olukordades, kus ta ei suuda pealelööke kohe kinni püüda ja tõrjub enda ette," sõnas Banks Inglismaa koondises 75 mängu pidanud Harti kohta.

"Ma olen näinud teda tegemas kohutavaid vigu. Tihti on tal õnne olnud, et teda pole ära karistatud," lisas Banks BBC Spordile.

79-aastane legend lisas, et tema tahaks Venemaa MMil näha inglaste väravas Stoke City puurivahti. "Ma arvan, et Jack Butland on tõeliselt hea väravavaht. Tal oli ebaõnne, et ta murdis sõrme ja ei saanud viimastes sõprusmängudes osaleda. Kui ta järgmisteks mängudeks võimaluse saaks, oleks ta ka MMil inglaste esinumber," kiitis Banks 24-aastast Butlandi.

Täna osales Banks Moskvas toimunud MM-finaalturniiri alagruppide loosimisel.