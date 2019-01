Maailma vanima vutiklubi omanik pani tiimi müüki ning väidab, et see pole seotud sellega, et ta samal päeval kogemata oma suguelundist pildi säutsus

Hardy tahtis säutsuda ekraanitõmmist ühe fänni poolt tehtud säutsust, kuid tema ekraanitõmmise peale jäi kogemata ka eelmine tema telefoniga tehtud pilt, millel oli kujutatud just "väike Alan", nagu Inglise meedia selle juba ristinud on.

"Täna hommikul ilmus ühes minu säutsus väga ebasobiv foto. See oli mõistagi aus viga, mis tulenes sellest, et kogemata jäi pildile ka eelmine telefoni kaameraga tehtud foto. Püüdsin viga parandada ja pildi kohe kustutada ning vabandan kõigi ees, keda ma sellise foto postitamisega solvasin," vabandas Hardy hiljem Twitteris.

Sealjuures otsustas Hardy samal päeval klubi müüki panna ning väidab, et asi ei ole seotud tema Twitteri-õnnetusega.

"Pärast pikemaid eneseotsinguid tunnen, et ma ei saa Notts County omanikuna jätkata," seisis Hardy avalduses. "Tahaksin rõhutada, et selle otsuse taga ei ole ei klubi positsioon liigatabelis ega muud sündmused, mis sel nädalavahetusel juhtusid. Tõsi on see, et viimase kahe aasta jooksul, kui olen üritanud Notts County hiilgust taastada, on minu ärid pidanud jääma tagaplaanile ning vajavad nüüd minu täit tähelepanu."

Notts County näol on tegu maailma vanima professionaalse jalgpalliklubiga.