Maailma suurima palgaga jalgpallur asus oma tööandjaid solvama

Hiina vutiklubi Shanghai Shenhua ridades nädalas 720 000 eurot (suurim nädalapalk jalgpallurite seas) teeniv argentiinlane Carlos Tevez on viimasel ajal olnud vormist väljas, kuid see ei sega tal hiinlasi kritiseerimast.

Teveze esimesed üheksa kuud on Hiinas olnud küllaltki vaevalised ning ta on 13 matšiga kirja saanud ainult 3 väravat.

Nüüd rääkis mees oma tegemistest Prantsusmaa televisioonile ning teatas, et hiinlased tegelikult jalgpalli mängida ei oska ning nad ei jõua tippriikidele järgi isegi järgmise 50 aasta jooksul.

Hiinas on kulutatud riiklikul tasemel palju raha, et tõsta sealsete jalgpallurite taset. Klubid on aga ka meeletud summad tuulde visanud, et tuua sealse publiku meeleheaks Hiinasse mängima maailma tippnimeseid.

“Lõuna-Ameerikas ja Euroopas õpitakse jalgpalli mängima juba noorelt. Hiinas nii ei ole,“ teatas Tevez. “Seega ei ole siinsed mängijad tehniliselt head. Nende jalgpall on hoopis teistsugune. Nad ei jõua teistele järele isegi järgmise 50 aasta jooksul.“