31-aastane portugallane Cristiano Ronaldo kuulutati täna juba neljandat korda FIFA aasta jalgpalluriks. Alljärgnevalt lühikokkuvõte Madridi Reali tähe imelisest karjäärist läbi numbriprisma.

55 väravat lõi Ronaldo 2016. aastal - 42 Reali ja 13 Portugali koondise eest.

4 korda on Ronaldo võitnud maailma parima tiitli - 2008, 2013, 2014 ja 2016. Neli korda on ta olnud ka Lionel Messi järel teine.

136 korda on Ronaldo esindanud Portugali koondist.

68 väravat on Ronaldo löönud rahvuskoondises.

4 - Ronaldost sai eelmisel suvel esimene jalgpallur, kes on löönud värava neljal erineval EM-finaalturniiril (2004, 2008, 2012 ja 2016).

80 miljonit naela (92 miljonit eurot) maksis Madridi Real 2009. aastal Ronaldo eest Manchester Unitedile.

17 väravat on Ronaldo löönud Meistrite liigas ühe hooaja (2014) jooksul. Mõistagi on see ka sarja rekord.

9 väravat on Ronaldo löönud EM-finaalturniiridel, jagades sellega rekordit koos Prantsuse legendi Michel Platiniga.

381 väravat on Ronaldo löönud Madridi Reali eest kõigi sarjade peale kokku ning seda 368 mängu jooksul.

16,2 miljonit eurot teenib Ronaldo igal aastal sponsorlepingust Nike`iga.

49 320 754 jälgijat on Ronaldol Twitteris.

118 930 492 Facebooki like`i on Ronaldol.