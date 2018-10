Maailma parimaid spordipsühholooge avaldas Lionel Messi pikaaegse edu saladuse

"Pole just palju suuri sportlasi, kes suudaks tipus olla nii kaua nagu Messi. Enamus tippu jõudnud sportlaste vorm ja enesekindlus langeb mingil hetkel märgatavalt. Aga Messi on erand," rääkis oma ala tippspetsialist ajalehele Daily Express.

Inglane on läbi aastate töötanud koos tipptennisistidega, snuukri maailmameistrite, vormel-1 pilootide, golfarite ja ragbimängijatega.

"Võtmetegur tema puhul on alandlikkus. Ta on alandlik. Ning see tähendab, et ta arvab, et ta saab veel paremaks minna," jätkas Macpherson.

"Inimesed nimetavad Messit täislikuks jalgpalluriks. Täiuslikkus on huvitav mõiste. Ma töötasin koos vormel-1 tippsõitjaga. Ühel hetkel sõitis ta täiusliku ajasõidu ja võitis suure edumaaga parima stardikoha. Ütlesin talle: "Hästi tehtud, täiuslik ring." Ta tahtis mind ära süüa. Ta ütles, et täiuslikku ringi pole olemas. Alati on midagi, mida ta saaks paremini teha."

Messit ja Cristiano Ronaldot võrreldes ütles Macpherson: "Cristiano Ronaldol on seda (alandlikkust - toim) mingi piirini, aga Messi kontrollib oma emotsioone paremini. Ta ei reageeri kohtuniku otsustele ega näita oma pahameelt välja, kui tiimikaaslased eksivad. Ta ei tee suurt numbrit, kui ta vigastada saab, vaid lihtsalt saab sellest üle."

Messi olevat psühholoogi sõnul nagu Ayrton Senna, kes kurvi võttes alati juba järgmise peale mõtles. "Messi jaoks on oluline visualiseerimine. Ta näeb asju kiiremini kui teised mängijad väljakul. Ta on treeninud oma jalgpalliaju olema nanosekundi võrra teistest eespool. Ta näeb sööte, näeb järgmisi käike. Ayrton Senna tavatses öelda, et ta aju on nii treenitud, et kui ta keha tegeles ühe kurviga raja peal, mõtles tema aju juba, kuidas järgmisega käituda. Messi teeb sedasama jalgpalliväljakul," rääkis Macpherson.