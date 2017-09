Maailma kõige kõrgema palgaga jalgpallur on ülekaalus ja peab seetõttu mänge kõrvalt vaatama

Nädalas 720 000 eurot teeniv Argentina vutiäss Carlos Tevez on koduklubi teatel ülekaalus ja seetõttu tuleb tal lähiajal tiimi tegemisi kõrvalt vaadata.

Karjääri jooksul mitmetes Euroopa tippklubides mänginud Tevez on praeguseks maandunud Hiina kõrgliigas, kus ta esindab Eesti koondise ründaja Andres Operi kunagist tööandjat Shanghai Shenhua.

Seal teenitav ulmeline nädalapalk on temast ühtlasi teinud suurima töötasuga jalgpalluri maailmas. Tevez tõusis kõige suurema nädalapalgaga jalgpalluriks detsembris, kui ta vahetas Boca Juniorsi särgi Shenhua oma vastu.

“Ma ei vali teda meeskonna koosseisu. Ta ei ole füüsiliselt mängimiseks valmis,“ teatas tiimi peatreener Wu Jingui väljaandele Goal. “Ta on sarnaselt Fredy Guarinile ülekaalus. Pean hoolitsema nii tiimi kui ka mängijate eest.“

Shenhua ei ole näidanud Hiina kõrgliigas sel hooajal just parimat minekut ning turniiritabelis ollakse alles 11. kohal. Ka Tevezel endal on karjääri jooksul olnud paremaid päevi – Shenhua eest on ta pidanud 15 kohtumist ning löönud selle ajaga 2 väravat.

33-aastane tevez on varasemalt mänginud sellistes tippklubides nagu Manchester City, Manchester United, Torino Juventus ja West Ham United.