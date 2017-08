Maailma edetabelis vahetus liider, Eesti jalgpallikoondis jätkab esisaja lõpus

Täna avaldatud FIFA jalgpalliriikide maailma edetabelis on uueks liidriks tõusnud Brasiilia meeskond, Eesti koondis säilitas oma 98. koha.

Brasiilia tõrjus teiseks valitseva maailmameistri Saksamaa, kellele järgnevad Argentina ning koha võrra tõusnud Šveits ja Poola. Esikümne lõpetavad Portugal, Tšiili, Kolumbia, Belgia ja Prantsusmaa. Poolakad on seejuures oma ajaloo kõrgeimal kohal, Šveits kordab parimat tulemust.

Meie lähinaabritest säilitas Leedu 99. ja Soome 110. koha ning Läti langes 131. positsioonile (-1 koht). Idanaaber Venemaa on 62. kohal.

Kui Belgia on meie MM-valikgrupist kõige kõrgemal positsioonil, siis Bosnia ja Hertsegoviina hoiab samuti tugevat 30. kohta. Gibraltar on jätkuvalt tabeli lõpuosas 206. kohta jagamas. Meie järgmine vastane võõrsil, Kreeka, on FIFA edetabelis 38. kohal. Küpros, keda Eesti võõrustab 3. septembril, on meist nelja koha võrra eespool 94. tabelireal (+1).

Tervet edetabelit näeb FIFA lehelt SIIT.