Liverpool maksaks Brasiilia väravavahi eest maailmarekordilise summa, kuid Madridi Real võtab tõenäoliselt oma

Jalgpalliturul on viimasel ajal kuumaks kaubaks muutunud AS Roma 25-aastane brasiillasest väravavaht Alisson Becker.

Roma Meistrite liigas veerandfinaali aidanud brasiillane on Itaalias põhiväravavahiks kerkinud alles sel hooajal, kuid on teinud seda nii muljetavaldavalt, et sisuliselt kõik suurklubid on talle silma peale pannud. Pikalt räägiti, et Liverpooli peatreener Jürgen Klopp soovib Alissoni tuua Inglismaale, kuid mehe viimase aja suurepärased esitused tähendavad, et tõenäoliselt Liverpooli ta siiski ei siirdu.

Inglismaa meedia kirjutab, et Liverpool oleks valmis maksma Alissoni eest väravavahtide maailmarekordi, kuid kõigest sellest on väheks jäämas, kuna brasiillase vastu tunneb nüüd elavat huvi ka Madridi Real.

Jätkuvalt on läbi aegade kõige kallimaks väravavahiks Itaalia legend Gianluigi Buffon, kelle eest maksis Torino Juventus 2001. aastal 52 miljonit eurot.

Alissoni hinnaks on nüüd aga koguni kuni 80 miljonit eurot ja lisaks Liverpoolile on valmis seda summat maksma ka Real. Alisson tunnistaski nüüd Brasiilia väljaandele Globoesporte, et ta on Reali huvist meelitatud ning Madridi klubiga liitumine oleks tema jaoks unistuste täitumine.

Klopp on enda jaoks välja vaadanud ka varuvariandi, kelleks on Leverkuseni Bayeri sakslasest väravavaht Bernd Leno. 26-aastase Leno teenetest on huvitatud aga ka Napoli, kes on valmis lauale laduma kuni 30 miljonit eurot.

Kuna väidetavalt on Simon Mignolet suvel Liverpoolist lahkumas, siis vajab Klopp teist tippväravavahti Loris Kariuse kõrvale.