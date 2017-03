Eilse Eesti ja Horvaatia maavõistlusmängu teisel poolajal A. Le Coq Arena varakevadisel murul halvasti astunud ning jalga väänanud Marko Pjaca vigastas rebestas põlve ristatisideme ning peab seetõttu pidama väga pika vigastuspausi.

Pjaca haaras murule kukkudes koheselt näost ning mees viidi väljakult ära kanderaamil. Horvaatide sõnul mõjus 21-aastase Juventuse äärepoolkaitsja ränk vigastus neile laastavalt ning seda toodi ka mängu lõpu lagunemise ühe põhjusena välja.

Nüüd kirjutab Itaalia meedia, et Pjacal on diagnoositud põlve ristatisideme (ACL) rebend, millest taastumine võtab tavaliselt aega vähemalt kuus kuni üheksa kuud. See tähendab, et Pjaca hooaeg on kindlasti lõppenud, halvemal juhul võib teda taas platsil näha aga alles järgmisest kalendriaastast.