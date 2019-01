Lennukiga kadunuks jäänud jalgpalluri perekond käivitab eraviisilised otsingud, annetusi on kogutud üle 300 000 euro

Varem Nantesis mänginud, kuid oma uue klubi Cardiff City juurde teel olnud Sala ja Piper PA-46 Malibu lennukit juhtinud piloodi Dave Ibbotsoni (59) otsingute toetuseks lõi GoFundMe veebikeskkonnas annetusplatvormi Prantsuse spordiagentuur Sport Cover. Praeguseks on annetusi kogutud juba rohkem kui 300 000 euro ulatuses.

Sala otsingute jätkamist on teiste seas nõudnud ka Argentina jalgpallitähed Lionel Messi ja Diego Maradona ning isegi Argentina president Mauricio Macri, kes käskis oma välisministril teha Suurbritanniale ja Prantsusmaale sellekohane avaldus. Fondi on annetanud mitmed staarmängijad nagu Manchester City poolkaitsja Ilkay Gundogan, Valencias mängiv Geoffrey Kondogbia, Müncheni Bayerni pallur Corentin Tolisso ja Roma mängija Maxime Gonalons.

Lilled ja muud meened Cardiff City staadioni ees. Foto: REUTERS/SCANPIX

"Me oleme veendunud, et Emiliano ja piloot on elus kusagil kanalis," vahendab BBC Sala õe Romina sõnu. "Ma olen endiselt šokis. Me teame, et nad on elus. Me tahame neid otsima minna. Me palume, pingutage edasi! Kõik koos leiame me lahenduse, kuidas Emiliano otsinguid jätkata."