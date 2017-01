Chapecoense oli 28. novembril teel Copa Sudamericana finaalile Kolumbia meeskonna Atletico Nacionali vastu. 71 katastroofis hukkunust 19 olid Chapecoense mängijad. Õnnetuse järel annetas Nacional Copa Sudamericana trofee Chapecoensele, kirjutab Soccernet.ee.

7. jaanuari seisuga oli klubi endale hankinud koguni 27 uut mängijat ning laupäeval naasis meeskond ka vutiväljakule, kui heategevuslikus sõprusmängus tehti täismaja ees 2:2 viik valitseva Brasiilia meistri Palmeirasega. Palmeirase vastu pidas Chapecoense ka oma katastroofieelse viimase mängu 27. novembril.

Emotsionaalne õhtu sai alguse mängu eel, kui lennukatastroofi üle elanud Alan Ruschel, Neto ning jala kaotanud väravavaht Jackson Follmann tõstsid üles Copa Sudamericana trofee.

Video karikatõstmisest:

Chapecoense esimene värav:

VIDEO: Chapecoense score their first goal since the tragic plane crash..

This is amazing! 👏 pic.twitter.com/SDprSJAHeX