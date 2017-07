Lennukatastroofi üle elanud Chapecoense mängija naaseb jalgpalli

Alan Ruschel on vasakult teine.

Eelmise aasta novembris toimunud lennukatastroofist, kus kaotas elu 19 Chapecoense jalgpallurit, tuli elusana välja Alan Ruschel, kes augustis tuleb tagasi väljakule.

Ruschel sai tõsiseid seljavigastusi ning pidi veetma tükk aega haiglas, kuid 7. augustil võib teda näha lausa FC Barcelona kuusal kodustaadionil Camp Noul.

Ka Chapecoense meeskond ütles pressiteates, et see on suur samm juhtunust üle saamisel ja klubi uuesti ülesehitamisel.