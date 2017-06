Leicester City meistriks juhendanud Ranieri leidis töö Nante'sis

Claudio Ranierist peaks lähiajal saama Prantsusmaa kõrgliiga tiimi Nantes'i peatreener. Itaallane juhendas 2015/17 hooajal Leicester City Inglismaa meistriks, kuid sai juba mõni kuu hiljem klubist kinga ja on olnud tööta tänaseni.

Ranieri palkamine oleks välja kuulutatud juba varem, kuid Prantsusmaa liiga reeglid keelavad sõlmida lepingut 65-aastase või vanema peatreeneriga. Itaallane aga sai eelmise aasta lõpus 65. Kuid vastav kommitee sai kokku ja otsustas, et lubavad Nantes'il palgata Ranieri.

Leicesteri Premier League meistriks tulemine on kindlasti üks läbiaegade kõige tähelepanuväärsemaid lugusid spordiajaloos. Kuid itaallane vallandati üheksa kuud peale tiitlivõitu ja möödunud hooajal võitles Leicester relegatsiooniga, kuid jäädi püsima kõrgliigasse.

Ranieri on Inglismaal juhendanud ka Londoni Chelsea't ja mujalt Euroopast on tema CVs veel Monaco, Napoli, Fiorentina, Torino Juventus, AS Roma, Milano Inter, Valencia ja Madridi Atletico.

Nantes lõpetas eelmise hooaja seitsmendana liigas ja peatreener Sergio Conceicao lahkus klubist, et võtta üle Portugali tippklubi Porto.