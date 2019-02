Legendaarne slovakk lahkub 12 aasta järel Napolist

Väidetavalt on Hamšik sõlminud kolmeaastase lepingu Dalian Yifangi meeskonnaga, kelle eest mängivad näiteks ka Yannick Carrasco ja Nicolas Gaitan.

Juba 2007. aastal Napoliga liitunud Hamšik on selle ajaga Serie A-s klubi eest kirja saanud 407 mängu ja täpselt 100 väravat, kõigi sarjade peale kokku on vastavad näitajad 519 ja 121.