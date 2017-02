Pikaaegne Chelsea ja Inglismaa koondise keskväljamootor Frank Lampard teatas jalgpallurikarjääri lõpetamisest.

West Ham Unitedis karjääri alustanud, kuid suure kuulsuse Chelsea ridades saavutanud Lampard mängis karjääri kaks viimast hooaega Manchester Citys ja New York City FC-s. Oma generatsiooni ühe parima poolkaitsjast väravalööjana sai ta Chelsea eest kirja kokku 211 väravat - sellest rohkem pole klubi eest suutnud mitte ükski mängija.

Inglismaa koondise eest jäi Lampardi arvele 106 mängu ja 29 väravat. Chelsea ridades võitis ta kolmel korral Premier League'i ja neljal korral FA karika, ühe korra jõudis ta nii Meistrite liiga kui ka Euroopa liiga võiduni. 2005. aastal jäi ta maailma parima jalgpalluri hääletuses teisele kohale.

"Pärast 21 imelist aastat olen otsustanud, et just nüüd on õige aeg profikarjäär lõpetada," seisis Lampardi avalduses. "Kuigi olen saanud mitmeid ahvatlevaid pakkumisi jätkamiseks nii kodumaalt kui väljast, tunnen 38-aastasena, et nüüd on aeg elus pöörata järgmine lehekülg. Olen äärmiselt uhke kõigi trofeede üle, mille olen oma karjääri jooksul võitnud, oma riigi enam kui sajal korral esindamise ning karjääris rohkem kui 300 värava löömise üle."