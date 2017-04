Läti vutikoondise tüüri juurde naaseb mees, kes viis lõunanaabrid EM-finaalturniirile

Läti jalgpalliliit teatas, et kohaliku rahvuskoondise etteotsa astub taas Aleksandrs Starkovs. Peatreeneri koht vabanes pärast meeskonna suurt kaotust Gruusiale, mille järel senine loots Marians Pahars ameti maha pani.

61-aastane Starkovs on varemgi Läti koondise eesotsas olnud – just tema juhendamisel jõudis koondis 2004. aastal EM-finaalturniirile. Lisaks on treenerina tema auhinnakapis Venemaa meistrivõistluste hõbemedal Moskva Spartakiga (2005).

Läti koondise eesotsas oli Starkovs viimati aastatel 2007-2013.

Starkovs on endine tippmängija – 1980ndatel säras tema täht eredalt Riia Daugava ridades mängides, kelle särgis lõi ta ligi 200 väravat, vahendab jalgpall.ee.

Läti järgmine vastane on 9. juunil MM-valikmängus kodus Portugal. Seejärel võõrustavad lõunanaabrid Eestit maavõistluses 12. juunil.