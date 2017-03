Üleeile Gruusiale 0:5 alla jäänud Läti jalgpallikoondis jäi peatreenerita.

Alates 2013. aasta juulist Läti koondist juhendanud Marians Pahars pani täna ameti maha, teatas Läti Jalgpalliliit.

Läti on kahvatult mänginud ka 2018. aasta jalgpalli MMi valiksarjas, olles viie vooruga kogunud vaid kolm punkti. Läti punktid on tulnud 1:0 võidumängust Andorra vastu, kaotused on saadud Fääri saartelt (0:2), Ungarilt (0:2), Portugalilt (1:4) ja Šveitsilt (0:1).