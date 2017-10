Läti jalgpallikoondis kaotas MM-valikmängus taas Fääri saarte vastu punkte

Läti jalgpallikoondise jaoks on käimasolev 2018. aasta MM-valiksari kulgenud katastroofiliselt. Viimati tehti võõrsil 0:0 viik Fääri saartega.

Meeskondade esimeses omavahelises kohtumises teenisid Fääri saared võõrsil 2:0 võidu. Seega said lätlased eeldatavalt nõrgema vastasega mängides ainult 1 punkti.

Lätil on B-alagrupis 9 kohtumisega koos nüüd 4 punkti, mis annab grupis 5. koha. 4 silma peal on ka 6. kohal olev Andorra. Viimases voorus kohtuvad meeskonnad omavahel lätlaste kdouväljakul.

Fääri saartel on koos 9 silma, mis annab neile praegu 4. koha. Tabeliliidriks on Šveits 24 punktiga, teine on Portugal 21ga ja kolmas Ungari 10ga.

Praeguseks lõppenud kohtumistes said võidurõõmu tunda Rootsi ja Belgia. Rootsi alistas 8:0 Luksemburgi. Belgia oli aga 4:3 üle Bosnia ja Hertsegoviinast.

Rootsi kerkis A-alagrupis praegu 19 silmaga liidriks. 17 punkti peal oleval Prantsusmaal on üks matš vähem peetud (õhtul on kavas mäng Bulgaariaga).

Belgia on H-alagrupis juba varasemalt edasipääsu taganud. Nüüdseks on neil koos 25 punkti. Bosnia ja Hertsegoviina on 14 silmaga teine. 13 punkti peal olev Kreeka kohtub õhtul Küprosega.