Gruusia jalgpallimeeskond võitis tänases sõpruskohtumises Läti koondist lausa 5:0 (2:0).

Kaks väravat lõid Tbilissis peetud mängus nii Jano Ananidze kui Giorgi Kvilitaia. Ühe tabamuse lisas Giorgi Arabidze.

MM-valiksarjas on mõlemad meeskonnad siiani kahvatult esinenud - Läti on B-alagrupis kolme punktiga viies, Gruusia on D-grupis samuti viies, olles viie vooruga teeninud vaid kaks punkti.