Las Vegase politsei kutsub Cristiano Ronaldo ülekuulamisele

34-aastane Kathryn Mayorga väidab, et 2009. aastal vägistas Ronaldo ta ühes Las Vegase hotellitoas ning kuigi asjast on kaua möödas, on ta nüüd julguse kokku võtnud ning asjaga avalikult välja tulnud. Saksa väljaanne Der Spiegel on avaldanud mitmeid dokumente, kust lähtuks, justkui oleks ka Ronaldo oma advokaatidele tunnistanud, et vahekord ei olnud mõlemapoolne.

Asja on uute detailide avalikustamise järel uuesti uurimise alla võtnud ka Las Vegase politsei, kelle sõnul on neil Mayorga saatusliku vahejuhtumi järel haiglas antud analüüsid alles. Uurimise käigus soovitakse kindlasti ütlused võtta ka jalgpallurilt endalt, kuid kuna Ronaldo elab püsivalt USA-st väljas, ei osata öelda, millal see võiks reaalselt juhtuda.

"Paraku ei oska me praegu öelda, millal me seda teha saame, aga soovime kindlasti temaga rääkida," kinnitati politseist Inglise meediale.

Kuula ka viimast "Futboliidi" saadet, kus põhjalikult Ronaldo juhtumi üle arutati: kas portugallast ootab reaalne vanglakaristus või mitte? (alates 29:40)