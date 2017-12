"Lapsed, tulge vaadake, kuidas teie hull ema sureb!" Endist Argentina tippjalgpallurit süüdistatakse jõhkras mõrvakatses

Lucho Gonzalez tuli FC Porto ridades kuuel korral Portugali meistriks Foto: MIGUEL RIOPA, AFP

Endine Argentina koondise poolkaitsja Lucho Gonzalez on politsei uurimise all seoses väidetava jõhkra mõrvaplaaniga - nimelt oleks mees äärepealt oma laste silme all nende ema maha löönud.