LAHE VIDEO | Kolm Jaapani koondislast mängivad üle sada koolilast ehk kaitseformatsiooni 30-30-30-10

Internetis lööb laineid ühtaegu vaimukas ja haarav jalgpallivideo, milles kolm Jaapani koondislast mängivad saja kohaliku koolilapse vastu.

Pealkirjas sai juba öeldud, et koolilapsed said lõpuks lüüa, kuid see, millise pusimise tagajärjel pallid väravasse jõudsid, on omaette vaatepilt. Lõpptulemuseks jäi 2:1.

Esuke Ideguchi, Hiroshi Kietake ja Hotaru Yamaguchi astusid vastu kaitseskeemile 30-30-30-10 ehk väravavajoonel seisis kõige vähem kümme väikest poissi.

Японские дети играют против трех футболистов. pic.twitter.com/VfDasdfjJ6 — Евгений Коростелев (@pilot938) January 8, 2018

Pikem video: