Kuus vigastatud superstaari, kes jalgpalli MM-i nimel ajaga võidu jooksevad

Jalgpalli MM-i alguseni Venemaal on jäänud 88 päeva, kuid mitmed staarmängijad eri koondistest on kimpus vigastustega, mis nad aasta tippsündmusest eemale võivad jätta.

Delfi annab ülevaate palluritest, keda hiljuti vigastus on tabanud ja kes hetkel taastumisprotsessis ajaga võidu jooksevad.

Neymar (Brasiilia)

Metatarsaalluu murd

Pariisi Saint-Germaini staarründaja viskus valudes pikali 25. veebruaril 3:0 võidumängus Marseille üle, põhjuseks mõranenud metatarsaalluu ja nihestatud hüppeliiges.

Selle kuu alguses läks brasiillane kodumaal Belo Horizontes lõikuselauale ning alustas taastumisprotsessi, mille käigus on ta pidanud palju aega ratastoolis veetma. Tema taastusravi eest hoolitseb Brasiilia ja PSG füsioterapeut Rafael Martini, kes töötab Neymariga juba alates tema Santose aegadest.

Brasiilia koondise treener Tite on öelnud, et poolvigast Neymari ta meeskonda ei kutsuks. Ennekõike tuleb ründajal siiski trauma välja ravida. Kaua selleks läheb, pole teada. PSG tohtrite sõnul on järgmine kontrollaeg, millal jalg uuesti üle vaadatakse, aprilli keskel. Spekuleeritakse, et Neymar jääb palliplatsilt eemale kolmeks kuuks, kuid mees ise on positiivsem.

Harry Kane (Inglismaa)

Hüppeliigese kõõluste vigastus

Tottenhami snaiper sai vigastada kokkupõrkes Bournemouthi väravavahi Asmir Begoviciga eelmisel pühapäeval. Mõlemad olid palli peale minemas, kui Kane'i jalg õnnetult Begovici raskuse alla jäi. Ta üritas alguses mängu jätkata, kuid pidi siis valule järgi andma ja väljaku äärde lonkama.

Staadionilt lahkus ta juba karkudega ning järgmistel päevadel tehtud uuringud tuvastasid, et mehel on hüppeliigese kõõluste vigastus, mis hoiab ta eemal vähemalt aprillini. Inglise meedia usub, et aprilli lõpus naaseb Kane klubi treeningutele ning palvetab, et ta enne MM-i algust end uuesti ei vigastaks.

Harry Kane Foto: REUTERS/SCANPIX

Manuel Neuer (Saksamaa)

Metatarsaalluu mõra

Müncheni Bayerni väravavahti on luumurd tabanud viimase 12 kuu jooksul kolmel korral. Mees on ka lõikusel käinud ning palju aega taastusravi tõttu platsilt eemal viibinud.

Vigastuse algeid tasub otsida aastatagusest mängust, kui Bayern kaotas Meistrite liigas Madridi Realile. Uue hooaja alguseks oli ta platsil tagasi, osales kolmes Bundesliga ja ühes eurosarja mängus, kuid vana probleem lõi jälle välja.

Uueks tagasituleku kuupäevaks määrati jaanuar, kuid seda on pidevalt edasi lükatud. Parema taastumise huvides saadeti Neuer isegi Taimaale puhkama. Ajal, mil Saksamaa koondise nimekirja välja kuulutamiseni on jäänud ligi kaks kuud, on Neuer seisus, kus ta pole mänginud alates 16. septembrist. Koondist esindas ta viimati üldse 2016. aasta oktoobris.

Prognooside kohaselt peaks ta MM-iks uuesti terveks saama, aga on vägagi kahtlane, kas nii vähese praktika pealt talle enam esiväravavahi kindaid usaldatakse. Usutavasti ta varumeeste pingile siiski mahub.

Gylfi Sigurdsson (Island)

Põlvevigastus

Sigurdsson sai vigastada eelmisel laupäeval, kui tema klubi Everton võitis 2:0 Brightonit. Ta pidas mängu lõpuni, kuid vigastus tuli ilmseks alles hiljem. Esmaspäeval käi poolkaitsja uuringutel, mille järel öeldi, et taastumine võib aega võtta kuus kuni kaheksa nädalat.

Inglise meedia spekuleerib, et kaheksanädalase prognoosi puhul pole tal mõtet enam Inglise liiga hooaja viimaseid mänge sihtida, vaid targem oleks keskenduda vormi kogumisele MM-iks, kus Islandil tuleb alagrupis rinda pista Argentina, Horvaatia ja Nigeeriaga.

Gylfi Sigurdsson. Foto: REUTERS/SCANPIX

Juan Cuadrado (Kolumbia)

Kubemelihase vigastus

Kolumbia ja Juventuse ääreründajat on kubemelihase probleem vaevanud juba pikka aega. Lõikus sellele tehti jaanuari lõpus. Klubi sõnul on teda kõige varem platsile tagasi oodata aprillis, mis tähendab, et MM-iks taastumisega võib kiireks minna. Tema viimane mäng oli 23. detsembil Roma vastu.

"See on põletik. Need asjad võivad mööduda kahe päevaga, kesta kolm kuud või isegi pool aastat. Loodame, et nii ei lähe," on Juventuse peatreener Massimiliano Allegri öelnud. Selliste ennustuste põhjal on ka rahvusvahelisel meedial raske öelda, kas 69-kordset Kolumbia koondise internatsionaali MM-il üldse näeb.

Poola, Jaapan ja Senegal hõõruksid tema puudumise peale kindlasti käsi, sest Cuadradol oli 2014. aasta MM-il Kolumbia jõudmises veerandfinaali võtmeroll.

Filipe Luis (Brasiilia)

Pindluu mõra

Madridi Atletico vasakkaitsja sai vigastada eile Moskvas, kui Euroopa liiga kaheksandikfinaalis võideti 5:1 Moskva Lokomotivi. Saanud hoobi sääremarja pihta, tuli ta väljakult kanderaamil minema toimetada.

MM-il osalemine sattus suurde ohtu, kui uuringud tuvastasid, et tegu on pindluu mõraga. 2014. aasta MM-i koosseisu ta ei mahtunud, kuid selle hooaja vormi põhjal arvati, et ta on nüüd kutse igati ära teeninud.

Peaaegu kindlalt on tema mängud Atleticos sel hooajal mängitud. MM-iks võib mees terveks saada, aga arvestades, et Brasiilial on selles positsioonis valikuvõimalust küllaga, tundub, et ka tänavust suurturniiri peab Filipe Luis telekast vaatama.