Kuus riiki nõuavad Katarilt jalgpalli MMi korraldusõiguse äravõtmist

Kuus riiki, kes on otsustanud 2022. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri boikoteerida, on saatnud maailma vutiliidule (FIFA) kirja, milles nõutakse Katarilt korraldusõiguse äravõtmist.

Araabia Ühendemiraadid, Jeemen, Egiptus, Bahrein, Saudi Araabia ja Mauritaania katkestasid eelmisel kuul suhted Katariga ning nõuavad nüüd FIFA-lt, et "terrorismi baasiks" olevalt riigilt võetaks korraldusõigus.

Kuue riigi pöördumise avalikustas FIFA president Gianni Infantino Šveitsi veebiväljaandele The Local. "Nimetatud riigid on hoiatanud FIFA-t, et Kataris, mis on terrorismi baas ja kindlus, pole fännide ja mängijate turvalisus tagatud," sõnas Infantino.

Kui Araabia riikide nõudmisi ei täideta, kavatsevad nad 2022. aasta mänge boikoteerida.

Katari MM peetakse suure kuumuse tõttu tavapäratul ajal - 21. novembrist kuni 18. detsembrini.