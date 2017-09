Kuidas nii? Dembélé vigastus tähendab Barcelonale 10 miljonit võitu

FC Barcelona jalgpallimeeskonna suvine suurost, 20-aastane prantslane Ousmane Dembélé vigastas teadupärast nädalavahetuse Hispaania meistrivõistluste mängus Getafega põlvekõõluseid.

Barcelona leppis suvel Dortmundi Borussiaga kokku üleminekusumma 105 miljonit eurot, koos lisaklauslitega võinuks rahanumber kerkida kuni 145 miljonini.

Nüüd on aga selge, et sellise summani kindlasti ei jõuta.

Hispaania väljaanne AS väidab erinevatele allikatele tuginedes, et lepingus on klausel, mis kohustas Barcelonat maksma 10 miljonit lisaks, kui Dembélé esindab esimesel hooajal uut koduklubi vähemalt 50 mängus. Operatsiooni vajav prantslane on aga praeguste hinnangute kohaselt mängudest eemal vähemalt neli kuud ja nii kaob isegi teoreetiline võimalus, et ta saaks 50 mängu täis.

Noore ründetähe vigastus oli Barcelonale kahtlemata halb variant, aga vähemalt ostu-müügitehingu valguses ollakse rahaliselt võidus. Iseasi muidugi, kui prantslane hakanuks kohe väravaid kõmmutama, saanuks Barcelona särgimüügist see 10 miljonit probleemideta kokku.