Kui Bolt tippliigades kohta ei leia, siis Tartu Tammekas leidub talle tööd ja leiba

Kõik teavad, kes on Usain Bolt. Maailma kiireim inimene, kes nihutas inimvõimete piire. Enamik on ka kuulnud, et ta ihkab nüüd, 31 aasta vanuselt, kui sprinteritee läbi, hakata jalgpalliväljakul mehetegusid tegema. Aga mitte keegi ei tea veel täpselt, kas ja mis tasemel ta vutti mängida suudab. Ta lõi küll esimesel ühistreeningul Saksamaa tippmeeskonna Dortmundi Borussiaga kaks väravat (ühe peaga, teise penaltist), kuid tundub, et enim oli sellest vaimustuses eelkõige jamaicalane ise.

„Nad olid pärast esimest testimist imestunud,” väitis optimistlik Bolt, kelle 100 meetri maailmarekord on 9,58 sekundit. „Nad ei uskunud, et ma nii hästi mängu jagan. Usun, et saan jalgpallis hakkama, sest olen väga töökas, sihikindel ja tean, mida tahan.”

Ta tunnistas siiski, et puudu jäi jalgpallile vajalikust vastupidavusest. Seetõttu ei saanud Bolt tegutseda meelepärasel ründava äärepoolkaitsja kohal, vaid pidi hakkama saama tipuründajana.

Dortmundi juhendaja Peter Stögeri tagasiside jahutas ootusi.