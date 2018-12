Kuhu raha kadus? Hiigelsummasid teeninud jalgpallur on enda sõnul laostunud

Gyan sõnas kohalikus meedias, et tema pangakontol on vaid 760 dollarit ja ta ei suuda enam oma pere eest hoolt kanda. Seepärast on tal plaanis abielu lahutada ja uus naine kosida.

33aastane Gyan mängib hetkel Türgi klubis Kayserispor, kus ta pole väidetavalt mitu kuud palgaraha saanud. See on viinud sportlase majanduslikku kitsikusse.

Samas võiks tema sugusel mehel mingisugused säästud muidugi olla. Meedia teatel teenis ta aastatel 2012-2015 Araabia Ühendemiraatides Al Aini klubis mängides 13 miljonit dollarit aastas. Vähe sellest aastatel 2015-2017 mängis ta Hiinas Shanghai SIPG meeskonnas ja palganumber oli 15 miljonit dollarit aastas. Viie aastaga teenistust kokku ligemale 70 miljonit. Kuhu raha kadus?