Kristo Tohver: videokohtunike süsteem kaotab jalgpallist ebaõigluse

Jalgpallikohtunik Kristo Tohver jagas ETV spordiuudiste stuudios oma mõtteid palju kiidetud ja tihti kirutud videokohtunike süsteemi kohta, mis võetakse kasutusele ka suvisel MM-finaalturniiril Venemaal.

Videokohtunike kasutamise suurimaks testiks oli eelmisel suvel toimunud maailmajagude karikaturniir, kus kohtunike otsused ja protsessi pikkus väga suurt tähelepanu pälvisid, kirjutab ERR Sport.

"Aeg on väga suhteline," rääkis Tohver. "Videokohtunik tohib sekkuda ainult siis, kui otsused on selgelt valed või vajavad sekkumist ja siis on otsuse aeg ka suhteliselt lühike. Testiperioodidel on kohati läinud palju aega selle peale, et pole väga täpselt aru saadud, millal videokohtunik peaks sekkuma ja millal mitte."

"Ma usun, et videokohtuniku teema ei saa probleemiks, vaid pigem annab jalgpallile juurde. Suured ebaõiglused kaovad mängust ära," lisas ta.