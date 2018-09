Koondisekaaslase poolt kritiseeritud Saksamaa ründaja lahkus meeskonna juurest

22-aastane Sane jäeti eemale jalgpalli MM-ile sõitnud koondisest, aga nimetati tagasi koosseisu, kes osales UEFA Rahvuste liiga kohtumises Prantsusmaa vastu. Saksamaa leppis Prantsusmaaga 0:0 viiki, Sane pääses väljakule 83. minutil.

Saksamaa koondis avaldas reedel oma Twitteri kontol, et pärast vestlust peatreener Joachim Löwiga lahkus Sane isiklikel põhjustel meeskonna Müncheni hotellist ja ei aita koondist sõprusmängus Peruu vastu.

Sel nädalal sattus Sane koondisekaaslase Toni Kroosi kriitika alla. "Vahepeal on tunne, et kui vaadata Sane kehakeelt, siis see on täpselt sama nii võidu kui kaotuse puhul. Tal on olemas kõik eeldused, et olla tippklassi mängija, kuid talle tuleb vahel öelda, et ta rohkem pingutaks."

Saksamaa ründaja on tänavu Premier League'is Manchester City eest mänginud nelja mänguga kokku vaid 30 minutit.