Konstantin Vassiljev tunnistas kahe koondisepausi vahel vaid võite ja oli ka resultatiivne

Pärast oktoobrikuist koondisepausi on Piasti duubel Poola tugevuselt kuuendas liigas vaid suureskoorilisi võite tunnistanud. Esmalt saadi 5:1, siis 8:0, seejärel taas 5:1 ning viimati 3:1 võit, kirjutab Soccernet.ee.

Viimases kolmes kohtumises tegi Vassiljev keskpoolkaitsjana kaasa täismängud. 8:0 võidumängus Pyskowice vastu lõi ta kohtumise esimese ja kolmanda värava.

“Arvan, et Kostja on sellest teadlik, et aeg tema jaoks muudkui lendab ja ta kaotab siin oma aega," sõnas Poola meediale Piasti president Pawel Zelem, kelle sõnul vajus Eesti koondislane duubelmeeskonda, kuna ei täitnud eelmisel hooajal talle pandud sportlikke ootusi.