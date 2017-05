Konföderatsioonide karikat tutvustaval karnevalil võõbati venelaste näod mustaks ja riputati banaanid pähe

Nimelt peeti eelmisel nädalal Sotšis suurejooneline karneval, kus üks osa oli pühendatud Konföderatsioonide karikal osalevatele riikidele. Kameruni delegatsiooni pandi seal mängima mustaks värvitud nägudega kohalikud, kellest üks kandis peas afroparukat, mille küljes rippusid neli banaani.

"Nad ei mõista, et mustaks värvitud näod ja banaanid on probleem. Nad lihtsalt ei näe seda," rääkis AP-le Venemaal õppiv Nigeeria ajakirjanik Lolade Adewuyi.

Black face & bananas - this is how Cameroon was presented at the Sochi carnival on Saturday ahead of Fifa Confederations Cup Russia in June. pic.twitter.com/aB7dRes0gZ— Lolade Adewuyi (@Jololade) May 30, 2017