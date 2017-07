Kõigi aegade üllatavaim suurturniir, mil tihe seos ka Eestiga

Eestis napilt tähelepanu pälviv naiste jalgpalli EM-finaalturniir on jõudnud otsustavasse faasi - selgelt on tegemist läbi aegade suurimate üllatustega suurturniiriga.

Juba enne kaht viimast poolfinaali oli selge, et kroonitakse uus Euroopa meister, sest varasemalt võitnud naiste jalgpalli suurriigid Saksamaa (8 EM-tiitlit), Norra (2) ja Rootsi (1) olid kõik välja lülitatud!

Suurim šokk sündis aga pühapäevases veerandfinaalis Saksamaa - Taani, mis eelmisel õhtul Rotterdami kallanud paduvihma tõttu edasi lükati. Taanlannad tulid Rio olümpiavõitjate ja viimased kuus (!) EM-i võitnud suursoosikute vastu välja 0:1 kaotusseisust ning said tänu Theresa Nielseni väravale 2:1 võidu.

Taani kohtub neljapäevases poolfinaalis veel ühe üllataja ehk finaalturniiride debütandi Austriaga. Austerlannad edestasid alagrupis naiste Meistrite liiga võitjatest kubisevat Prantsusmaad ning alistas seejärel veerandfinaalis väravateta lõppenud mängu järel penaltiseerias Hispaania. Põhjamaadest sai juba alagrupis masendava hävingu osaliseks kahekordne meister ja eelmise EM-i hõbe Norra, kes kaotas kõik kolm kohtumist löömata ainsatki väravat.

Pühapäeva hilisõhtul kohtusid viimases veerandfinaalis Inglismaa ja Prantsusmaa. Esmakordselt 43 aasta jooksul said inglannad lõunanaabritest jagu. Inglismaa viis võidule turniiril viienda tabamuse kirja saanud Londoni Arsenali ründaja Jodie Taylor. Poolfinaalis kohtutakse korraldajamaa Hollandiga. Võõrustajad on nagu inglannadki seni võitnud kõik neli mängu. Veerandfinaalis alistati kindlalt Rio olümpiahõbe Rootsi 2:0.

Eestilgi on tänavuse EM-iga omalaadne seos - Islandi koondises osales juba kolmandal finaalturniiril Sif Atladottir. Turniiri algul 32-aastaseks saanud keskkaitsja on sõjaeelse Eesti koondise väravavahi Evald Miksoni pojatütar. Tema isa Atli Edvaldsson on Islandi kõigi aegade paremaid jalgpallureid, korduvalt külastanud treenerina Eestit ning omab meie vabariigi passigi.

Lõpetuseks ka natuke naiseilu ehk valik EM-il osalevates kaunitest palluritest - igast koondisest on galeriis üks esindaja.