Kogu nimekiri: vaata kõiki 30 mängijat, kes kandideerivad tänavu Ballon d'Orile!

Kogu päeva jooksul tasapisi välja tilgutatud nimekirjast leiab 11 Hispaania kõrgliigas pallivat, seitse Inglismaa liigas pallivat, viis Itaalia liigas pallivat, neli Prantsusmaa liigas pallivat ja kolm Saksamaa Bundesligas mängivat vutimeest.

Mullu võitis oma neljanda auhinna Cristiano Ronaldo.

