Algselt oli nominente viis, kuid värskelt tõmmati valik kolme peale. Liverpooli senegaallasest ründaja kõrval kandideerivad auväärt tiitlile Dortmundi Borussia ründaja Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) ja Leicester City poolkaitsja Riyad Mahrez (Alžeeria).

24-aastane Sadio Mane liitus sarnaselt Klavanile Liverpooliga tänavu suvel. Varasemalt mängis ta samuti Premier league´is Southamptonis. Ta oli eelmisel hooajal kõikide sarjade peale klubi edukaim väravalööja 15 tabamusega. Käesoleval hooaja liigamängudes on ta Liverpooli eest löönud 8 väravat.

Suvine üleminekusumma 34 miljonit naelsterlingit (40 miljonit eurot) on rekordiline tasu, mis Aafrika jalgpalluri eest kunagi makstud.

