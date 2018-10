Klavani meeskonnakaaslast jahivad Itaalia ja Inglismaa tipud

Barella talenti märgati juba möödunud hooajal, kuid Cagliari ei loovutanud noort poolkaitsjat toona ukse taga koputanud Atletico Madridile. Nüüd tegi 21-aastane mees debüüdi juba Itaalia koondises ja tema väärtuseks hinnatakse 50 miljonit eurot, vahendab Soccernet.

Poolkaitsja allkirja ihkavad kõik Itaalia tippklubid, kuid ta on varasemalt avaldanud, et tahaks mängida hoopis Inglismaa kõrgliigas. Varasemalt on Barellat seostatud Liverpooliga, kes ei ole väidetavalt nõus nii suurt summat välja käima, lisaks on teda mitmel korral skautimas käinud Manchester United.