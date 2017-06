Kes on maailmameistriteks tulnud Inglismaa uus "kuldne generatsioon"?

Kuigi Inglismaa U20 koondise peatreener Paul Simpson ise veel keeldub oma hoolealuseid "kuldseks generatsiooniks" kutsumast, on arusaadav, miks britid nii eufooriasse oma uutest kangelastest läinud on - viimane rahvusvaheline tiitel toodi koju alles 1966. aastal.

See on aga sellise mastaabiga jalgpalliriigi jaoks väga pikk paus. Kuid kas Venetsueela vastu 1-0 finaalis võitnud noormehi saab võrrelda toona Inglismaal legendideks tõusnud Bobby Moore'i, Bobby Charltoni või Gordon Banksiga?

Kuigi enamus mängijatest pole isegi Premier League'i debüüti veel teinud, siis hetkel on näha meeskonnast kolm suuremat staari, kes kindlasti ka tulevikus Gareth Southgate'i juhitud koondisesse mahuvad.

Dominic Solanke Matt West/BPI/REX/Vida Press

Dominic Solanke

Turniiri parimaks mängijaks valitud 19-aastane ründaja on kindlasti peale finaali A-koondise plaanidesse kirjutatud. Juba 17-aastaselt Meistrite liiga debüüdi teinud Solanke on järjekordne Londoni Chelsea kasvandik, kes klubi ostupoliitika tõttu meeskonnast lahkunud. Kuid uuest hooajast võib teda näha Liverpoolis, kus Jürgen Klopp on lubanud noormehele ka piisavalt mänguaega.

ProSports/REX/Vida Press

Freddie Woodman

Finaalis penalti tõrjunud ja turniiri parimaks väravavahiks valitud Woodman on juba jalgpall geenides. Tema isa Andy Woodman oli lausa selliste klubide ridades nagu Crystal Palace ja Brentford ning tema ristiisaks ongi varem mainitud A-koondise peatreener Southgate. Oma koduklubi, Newcastle Unitedi, eest pole ta veel platsile pääsenud, kuid on saanud kogemust Kilmarnocki eest Šotimaal.

Matt McNulty/JMP/REX/Vida Press

Dominic Calvert-Lewin

Finaalis võiduvärava löönud Calvert-Lewin on üks meeskonnas olevatest mängijatest, kes see hooaeg Premier League's ka päris palju mänguaega saanud. Eelmisel hooajal Sheffield United'ist Evertoniga liitunud ründaja tegi liigadebüüdi Londoni Arsenali vastu ja lõi esimese värava Hull City vastu märtsis. Kui Romelu Lukaku peaks see suvi Evertonist lahkuma ja asendust ei osteta, siis saab Calvert-Lewin kindlasti palju rohkem mänguaega.