Ken Kallaste sai Poolas VAR-ilt punase ja medalilootused tuhmusid

Kielce Korona jalgpalliklubi äärekaitsja Ken Kallaste sobitas tutvust videokohtunike süsteemiga VAR, kui teenis 1:3 kaotusmängus punase kaardi.

Külaskäik Poola hiiu Varssavi Legia koduareenile ei kujunenud Korona jaoks üleliia rõõmsaks. Väravateta avapoolaja järel jäädi teise alguses kiiresti 0:2 kaotusseisu ja õhtu võttis veelgi tumedama pöörde, kui Kallaste 75. minutil karistusalas penaltivea tegi ja kolm minutit hiljem pärast videokorduste vaatamist punase kaardiga ka duši alla saadeti, kirjutab Soccernet.ee.

Auvärava sai Korona küll mängu lõpus kirja, aga kaotusest see ei päästnud. Eestlaste klubidest end ainsana tabeli ülemisse poolde mänginud Korona võis küll veel mõned nädalad tagasi mõelda ka medalimängu sekkumisest, kuid neli vooru enne hooaja lõppu on need võimalused üsnagi kokku kuivanud.