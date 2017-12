Kaval lüke, mis tõstis Poola jalgpalli MMi alagruppide loosimiseks esimesse potti

Ilmselt kerkisid paljude jalgpallisõprade kulmud, kui nad märkasid, et MM-finaalturniiri alagruppide loosimisel on Venemaa ja suurte jalgpalliriikide kõrval kõige kõrgema asetusega ka Poola koondis.

FIFA edetabelis koguni kuuendale kohale jõudnud poolakad on viimasel ajal kahtlemata hästi mänginud - oma alagrupp võideti Taani, Montenegro ja Rumeenia ees kindlalt -, kuid lisaks korralikele esitustele platsil on poolakate kõrge edetabelikoha ja sellest tuleneva kõrge asetuse taga ka üks kaval lüke, mille Poola jalgpalliliit on viimastel aastatel teinud.

Nimelt on poolakad viimastel aastatel sisuliselt loobunud sõprusmängudest - pärast eelmisel suvel toimunud EM-finaalturniiri ja enne alagruppide loosimise arvestuses lukku läinud oktoobrikuist FIFA edetabeliperioodi on peetud vaid üksainus maavõistluskohtumine (eelmise aasta novembris Sloveeniaga tehtud 1:1 viik). Sellega kasutatakse enda kasuks ära FIFA edetabeli pisut vildakat süsteemi - nimelt võetakse ühe koondise tabelipunktide arvestamisel arvesse meeskonna keskmine ühes kohtumises saadud punktide arv aasta jooksul. Kuna valikmängud annavad punkte tunduvalt rohkem kui sõprusmängud, peitubki poolakate kõrge koha saladus just selles.

Oma kavalusega on poolakad FIFA edetabelis möödunud isegi sellistest suurtest jalgpallimaadest nagu Hispaania ja Inglismaa - mõlemad on täna õhtul toimuvas MMi alagruppide loosimisel teises tugevusrühmas. Kui poolakad pidasid 2016. aasta suvest 2017. aasta oktoobrini vaid ühe sõprusmängu, siis hispaanlased neli ja inglased kolm. Võrdluseks: aktiivusega silma paistev Eesti koondis pidas samas ajavahemikus viis sõprusmängu, novembrikuus lisandus sellele aga teadupoolest veel viis matši.

Poola on sealjuures viimaste kuudega pisut edetabelis langenud - novembrikuu edetabelis ollakse seitsmendal kohal, augustis oldi veel lausa viiendad.