Katastroofi äärel Argentina vutikoondis vallandas peatreeneri

Argentina jalgpalliliit otsustas MM-valikturniiri päästmise nimel vallandada koondise peatreeneri Edgardo Bauza, kes jõudis ametis olla vähem kui aasta.

Kahekordset maailmameistrit ähvardab 2018. aasta MM-finaalturniirilt eemale jäämine. Hetkel asutakse Lõuna-Ameerika valikgrupis viiendal kohal, kuid MM-ile pääsevad neli esimest. Viies meeskond peab pidama play-off matši Okeaania tsooni koondise vastu.

Bauza jõudis Argentina koondist juhendada kaheksas matšis. Kolm neist lõppesid võidukalt, kaks viigiga ja kolm kaotusega. Viimases mängus kaotati 0:2 Boliiviale. Lisaks kannab kohtunikku solvanud Lionel Messi neljamängulist keeldu. Kui karistust ei leevendata, peab Messi kõrvalt vaatama veel mänge Uruguay, Peruu ja Venezuela vastu ning võib naasta alles viimaseks valikmänguks oktoobris Ecuadoriga.

Kohaliku meedia teatel on peakandidaat vabaks jäänud peatreeneritoolile Sevilla klubi juhendaja Jorge Sampaoli, kes vedas Tšiili koondise 2015. aastal Copa America tiitlile. Lisaks räägitakse läbi ka Madridi Atletico peatreeneri Diego Simeonega. Ajalehe Mundo Deportivo teatel on Argentina vutiliit saatmas oma delegaate Hispaaniasse, et mõlema mehega lähipäevadel kohtuda.