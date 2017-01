2022. aasta jalgpalli MM-i staadioni ehitusel Kataris hukkus neljapäeval 40-aastane Briti mees.

MM-i korraldajad ei avaldanud hukkunu nime ega täpsustanud õnnetuse asjaolusid, öeldes vaid, et "ta kaotas elu tööd tehes". Õnnetus juhtus Dohas Khalifa International Stadium nime kandval areenil, mida MM-i tarbeks renoveeritakse.

Ehituse järelvalvet teostab Belgia firma Besix koostöös kohaliku kompanii Midmac Contractinguga.

MM-i korraldajad on varem kinnitanud nelja ehitustöölise surma, kuid kinnitamata andmetel on see number palju suurem. 2015. aastal väitis üks sõltumatu raport, et surma on saanud lausa üle 1200 töölise.