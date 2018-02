Kas Usain Bolt tegi fännidele julma tünga?

Endine maailma kiireim mees Usain Bolt on juba aastaid rääkinud, et tahaks kergejõustikukarjääri järel jalgpalluriks hakata. Nüüd näis tema unistus täitumas olevat.

Nimelt vihkas Lõuna-Aafrika Vabariigi tippklubi Mamelodi Sundowns oma Twitteri kontol, et Bolt on nendega liitumas - postitati isegi pilt, kus Bolt Sundownsi treeningsärgis muru peal on. Täna aga tuli hoopis teade, et Bolt liitub 10. juunil Old Traffordil peetavaks heategevusmänguks UNICEFi meeskonnaga.

Sundowns on LAV-i meistriliiga alates selle loomisest 1996. aastal võitnud rekordilised seitse korda ning tuli 2016. aastal ka Aafrika Meistrite liiga võitjaks. Eelmisel hooajal saadi koduliigas teine koht, tänavu hoitakse 16 meeskonna seas 22 vooru järel liidrikohta.