Kas Šveitsi õnnetu omavärav viib Portugali ja Ronaldo MMile?

Täna õhtul peetakse Euroopa jalgpalliväljakutel viimased 2018. aasta MM-valiksarja mängud. Eriti põnev on seis B-alagrupis, kus mängivad hetkel esikohale Portugal ja Sveits.

Koduväljakul mängiv Portugal on võitnud avapoolaja Johan Djourou õnnetust omaväravast 1:0 ning see tähendab hetkeseisuga, et otsepääesme MMile saaks Portugal ning kõik senised üheksa mängu võitnud Šveits peaks võitlust jätkama play-offis.

A-alagrupis juhib Holland avapoolaja järel Rootsi vastu 2:0, mõlemad väravad on löönud Arjen Robben. Hollandlased vajavad täna aga lausa 7:0 võitu, et Rootsi asemel play-offi jõuda. Selle grupi võitjana tagaks hetkel otsepääsme MMile Prantsusmaa, kes juhib Valgevene vastu 2:1.

Uudist täiendatakse.

Tänased valikmängud avapoolaja järel:

A-alagrupp:

Prantsusmaa 2 : 1 Valgevene

Luksemburg 1 : 0 Bulgaaria

Holland 2 : 0 Rootsi

Hetkel tabeliseis: Prantsusmaa 23 punkti, Rootsi 19, Holland 19, Bulgaaria 12, Luksemburg 8, Valgevene 5.

B-alagrupp:

Ungari 0 : 0 Fääri saared

Läti 2 : 0 Andorra

Portugal 1 : 0 Šveits

Tabeliseis: Portugal 27, Šveits 27, SUngari 11, Fääri saared 10, Läti 7, Andorra 4.

H-alagrupp:

Belgia Belgia 1 : 0 Küpros

Eesti 0 : 0 Bosnia ja Hertsegoviina

Kreeka 1 : 0 Gibraltar

Tabeliseis: Belgia 28, Kreeka 19, Bosnia ja Hertsegoviina 15, Eesti 12, Küpros 10, Gibraltar 0.