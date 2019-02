Kas ongi selline vahe? Messi paneb Cristiano Ronaldole pika puuga

Argentiinlane teenib ühes kuus brutosummana ehk koos maksudega 8,3 miljonit eurot.

Eelkõige mõru teadmine Torino Juventuse ikoonile Cristiano Ronaldole, kes arvas seni, et ta saab samuti head palka. Ronaldo on edetabeli teine mees, aga teenib "vaid" 4,7 miljonit eurot kuus. Kolmas on Madridi Atletico ründaja Antoine Griezmann ühe kuu brutopalgaga 3,3 miljonit eurot.

Kuu hulka mahuvad veel Pariisi Saint-Germaini täht Neymar (3,06 miljonit), Messi tiimikaaslane Luis Suarez (2,9 miljonit) ning Madridi Reali meistersportlane Garreth Bale (2,5 miljonit).