Maailma parima jalgpalluri auhindu jagatakse igasuguseid. Läbi aastate on olnud neist kõige kaalukamateks Ballon d'Or ja Rahvusvahelise Jalgpalli Liidu FIFA poolt välja antav trofee. Aastateks 2010 – 2015 ühendati omavahel jõud ja anti välja ainult ühte auhinda, kuid seejärel läksid nende teed taas lahku ja väärt individuaalseid tunnustusi on jälle kaks. Nagu seekordne FIFA parimate gala näitas, siis jalgpallimaailm on muutuses ja kümme aastat valitsenud kord on murenenud.