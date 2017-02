Euroopa jalgpalliliit (UEFA) on algatamas projekti, mis uuriks jalgpalli mängimise ning dementsuse seoseid.

Briti teadlased avaldasid kolmapäeval uuringu, mille esialgsete tulemuste kohaselt on pikalt profivuttii mänginud ning seeläbi korduvalt jalgpalli peaga löönud sportlastel suurem tõenäosus vanemas eas dementseks jääda. Uuringus võeti luubi alla kuus mängijat, kes olid oma peamängu poolest tuntud - kõik nad jäid vanas eas dementseks.

UEFA on antud uuringu avaldamise järel teada andnud, et algatab ka endapoolse projekti, mis teemat lähemalt uuriks ning võimalikke lahendusi välja pakuks.

Viimasel ajal on tulnud välja, et üha enamad endised mängijad on vanemas eas ajukahjustusi saanud - näiteks on kolmel liikmel 1966. aasta MM-tiitli võitnud Inglismaa koondisest Alzheimeri tõbi, mida kriitikute sõnul Inglise jalgpallijuhid varjata üritasid. Liverpoolis aastatel 1961-1971 mänginud Ian St Johni sõnul on tema 16 toonasest tiimikaaslasest nüüdseks Alzheimeri tõbi koguni kuuel.

Uuringu läbi viinud teadlaste sõnul ähvardab selline saatus profisportlasi, mitte harrastajaid.